"Melhor coisa que a Prefeitura fez”, Pessoas com Deficiência ressaltam Front da Inclusão no MCJ

"Melhor coisa que a Prefeitura fez foi esse 'Front' para as Pessoas com Deficiência, porque a gente tem espaço, aqui a gente é livre, chegamos sem nenhum problema, ficamos em um ponto privilegiado, pertinho do palco", afirmou Ceição Teles, pessoa em cadeira de rodas. As Pessoas com Deficiência (PcD) têm espaço e respeito garantidos, com acessibilidade, segurança e visão privilegiada do palco principal do São João mais cultural do mundo. Tudo isso no "Front da Inclusão". Além do "Front", a Prefeitura de Mossoró também garante intérpretes de Libras nos shows da Estação das Artes e demais polos do MCJ, bem como "Pontos de Inclusão", com abafadores para pessoas com hipersensibilidade auditiva e pranchetas de comunicação alternativa.

O "Mossoró Cidade Junina" é a festa da inclusão. No Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, as Pessoas com Deficiência (PcD) têm espaço e respeito garantidos, com acessibilidade, segurança e visão privilegiada do palco principal do São João mais cultural do mundo. Tudo isso no "Front da Inclusão", uma ação da Prefeitura de Mossoró que já é referência para todo o Rio Grande do Norte.

"Melhor coisa que a Prefeitura fez foi esse 'Front' para as Pessoas com Deficiência, porque a gente tem espaço, aqui a gente é livre, chegamos sem nenhum problema, ficamos em um ponto privilegiado, pertinho do palco", afirmou Ceição Teles, pessoa em cadeira de rodas.

Representando o Fórum de Mulheres com Deficiência Benômia Maria Rebouças, Maria Francisca Alves também ressaltou a importância do espaço. "Vim para curtir a noite toda a festa, brincar, dançar. Eu adoro o 'Front da Inclusão', porque representa toda a segurança", pontuou.

Danielle Ferreira esteve no "Front da Inclusão" em 2023 e fez questão de prestigiar a primeira noite de shows do MCJ 2024, elogiando a iniciativa da Prefeitura de Mossoró. "Mostra a importância de olhar para a causa com mais atenção, de incluir as Pessoas com Deficiência em todos os espaços, inclusive nos de lazer", disse.

Além do "Front", a Prefeitura de Mossoró também garante intérpretes de Libras nos shows da Estação das Artes e demais polos do MCJ, bem como "Pontos de Inclusão", com abafadores para pessoas com hipersensibilidade auditiva e pranchetas de comunicação alternativa.