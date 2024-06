Polo Arraiá do Povo cai na graça do público do Mossoró Cidade Junina

André Nascimento mora há 13 anos em Mossoró e destacou a estrutura e animação do polo. Ele elogiou a Prefeitura de Mossoró pela iniciativa de montar um novo espaço dentro das festividades do são joão mais cultura do mundo. “O Arraiá do Povo foi a melhor experiência que o Mossoró Cidade Junina criou. É um evento aberto ao público. O espaço está incrível. As atrações do Arraiá do Povo estão incríveis. O Arraiá do Povo é um dos lugares que conseguiu me conquistar, com estrutura e espaço sensacionais. A organização está de parabéns”.

O polo Arraiá do Povo está consolidado como um dos espaços aprovados pelo público dentro do Mossoró Cidade Junina. O local recebe desde o ano passado atrações regionais e locais que contagiam a quem se desloca para o Parque de Exposições Armando Buá, onde está montada a estrutura.

Quem também foi curtir o primeiro dia da edição 2024 no Arraiá do Povo foi João Victor. Ele é morador do bairro Planalto 13 de maio e também parabenizou a Prefeitura de Mossoró pelo espaço para a apresentação de artistas regionais e locais.

“Aqui é muito empolgante e estou hoje aqui acompanhando minha mãe que é fá de Circuito Musical. Está sendo muito legal está aqui no Arraiá do Povo. Estou curtindo demais esse espaço e amanhã (domingo) vou estar de novo aqui”.

Guilherme Ponte estava acompanhado de amigos e celebrou a alegria contagiante do polo. “Estou gostando demais. É um evento maravilhoso com uma estrutura excelente, impecável. Está um show de bola. Pretendo vir outras vezes com minha família. Pretendo trazer um tio meu que chegou de São Paulo”.

Neste domingo (9) se apresentam no polo Arraiá do Povo Tropykalia, Waldonys e Josy Farra.