MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ



Programação diversificada marca primeiro fim de semana do MCJ 2024

Polo Arraiá do Povo cai na graça do público do Mossoró Cidade Junina

Cestinha de flores e Sonho de amor são campeãs do festival de quadrilhas municipal infantil tradicional e estilizado 2024

Turistas se encantam com atrações do Polo poeta Antonio Francisco

Estudo realizado pela Faculdade de Ciências Econômicas da UERN sobre o MCJ 2024 será apresentado no dia 15 de julho

Lei Seca prende dois e autua outros 19 durante o final de semana em Mossoró-RN

Bioplástico a partir do Mandacaru, Projeto científico de estudantes da zona rural de Mossoró, será apresentado em Brasília e Santa Catarina

Caso Hermeson: testemunhas oculares mudam rumo das investigações

“Paulo não era doido ou louco. Louco somos todos nós", escreveu o cronista Carlos Brilhante

Fecomércio projeta R$ 38,1 milhões em vendas para o Dia dos Namorados em Mossoró

Duas ruas que a rede de esgoto estoura com frequência e causa transtornos aos moradores e comerciantes; Rua Princesa Isabel, Doce Anos, e Marechal Deodoro, perto da Cobal

ESTADO

Pesquisadores da UFRN apontam que soneca pode dobrar a capacidade de leitura e compreensão de textos das crianças; pedem ajuda para levar o experimento as escolas públicas do Rio Grande do Norte

Governadora diz no agreste que programa de recuperação de estradas do RN é robusto e ousado

Fátima Bezerra concorda a exploração na margem equatorial, reindustrialização do Nordeste e volta a defender o Porto-Indústria Verde , em Caiçara, para o desenvolvimento da cadeia de valor do Hidrogênio verde para o Nordeste.

Felipe Guerra: Prefeito inaugura asfalto numa avenida e projeta o mesmo para outras cinco ruas e avenidas da cidade; Em seu discurso, prefeito exalta obra da ponte do Boqueirão e o trabalho para erradicar as casas de taipas do município

PSDB terá chapa puro-sangue com Dr. Bruno e Kinho, em Areia Branca; No caso da Justiça liberar, o ex-prefeito vai encarar nas eleições o também ex-prefeito Souza

POLÍCIA

Perito do Itep alerta para cuidados com o golpe “Boa Noite, Cinderela”

Polícia prende suspeito de um homicídio ocorrido há uma semana, em Caraúbas

Fogos de artifício: bombeiros do RN orienta para evitar acidentes neste São João

Borracheiro, o pai e um adolescente mortos a tiros em Severiano Melo-RN