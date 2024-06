Prefeito Bibiano assina ordem de serviço para pavimentar 12 ruas na Vila Brasília

Esta iniciativa faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar a mobilidade urbana na região. Além do asfaltamento das ruas da Vila Brasília, Bibiano também autorizou projetos de pavimentação de estradas vicinais, que abrangem um total de 57 quilômetros. Essas estradas são essenciais para a conexão entre as vilas do município e para o escoamento da produção agrícola local, um dos pilares da economia de Serra do Mel.

Na manhã desta segunda-feira, 10, o prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo, deu um passo significativo para a infraestrutura do município ao assinar a ordem de serviço para o asfaltamento de 12 ruas da Vila Brasília.

Esta iniciativa faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar a mobilidade urbana na região.

Além do asfaltamento das ruas da Vila Brasília, Bibiano também autorizou projetos de pavimentação de estradas vicinais, que abrangem um total de 57 quilômetros. Essas estradas são essenciais para a conexão entre as vilas do município e para o escoamento da produção agrícola local, um dos pilares da economia de Serra do Mel.

"Sem dúvidas, hoje é mais um dia especial para a gestão municipal ao dar mais esse passo importante para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, bem como o bem-estar da população. Isso é muito gratificante para todos nós", ressaltou Bibiano.

O prefeito enfatizou que a autorização para os projetos de pavimentação das estradas vicinais representa um avanço significativo para a cidade. "Teremos o tráfego facilitado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das vilas. É um sonho, não apenas deste gestor, mas de todos os serramelenses, que em breve estará sendo realizado", disse o prefeito.

Ele também destacou que as melhorias de infraestrutura não só aumentarão a segurança e o conforto nas vias urbanas e rurais, mas também incentivarão o crescimento econômico ao melhorar o acesso aos mercados e serviços essenciais.

Com a assinatura da ordem de serviço, as obras devem começar em breve, trazendo novas perspectivas e melhorias para os moradores da Vila Brasília e das áreas circunvizinhas. A administração municipal reforça assim seu compromisso com a melhoria contínua da infraestrutura e com o bem-estar da população de Serra do Mel.