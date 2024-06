“Operação Virtude” realiza ações de combate à violência contra a pessoa idosa

A operação nacional foi deflagrada nesta segunda-feira (10) e conta com a participação das forças de segurança do Rio Grande do Norte. Além do cumprimento de mandados de prisão, também serão realizadas ações preventivas e educativas. “Precisamos conscientizar a população sobre a importância de proteger nossos idosos, denunciando toda forma de negligência, maus-tratos, abandono, violência financeira que são praticados, na maior parte das vezes, por parentes próximos”, destacou a delegada Helena De Paula, diretora do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) da Polícia Civil do RN.