Agricultor teme perder o olho em função de doença rara que faz o rosto afundar

Damião têm 47 anos. Mora com a mulher e a filha no Sítio Caboclo II, onde sobrevive da agricultura na zona rural de Apodi-RN. Ele conta que no início, em outubro de 2019, sentia o lado esquerdo do rosto tremendo. Depois começou a afundar e ano passado, o médico lhe falou que se fizesse a cirurgia urgente de preenchimento e fixação de uma prótese, pois ele poderia perder o olho esquerdo. Como o SUS não dá este tipo de cirurgia e não tem condições fazer particular, ele acionou a Justiça, mas o juiz negou. Agora está desesperado, pedindo ajuda aos familiares e amigos para conseguir os R$ 47 mil fazer a cirurgia particular. A campanha para ajuda-lo é organizada por Francisco Josivan Gomes da Silva, através do PIX 84 9 91066496