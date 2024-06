Município de Serra do Mel registra dois homicídios em menos de 12 horas. O primeiro caso teve como vítima o agricultor Francismar Josemar Tragino, de 51 anos, na noite desta segunda-feira (10). Ele foi assassinado a tiros na calçada de uma mercearia, enquanto aguardava a esposa e a filhas, que estavam fazendo compras; Já no início da manhã de hoje (11), Hertenisio Antônio de Brito, de 45 anos, foi morto em via pública, no momento em que trafegava em sua motocicleta. Os dois casos aconteceram na Vila Brasília. A Polícia Civil vai investigar as ocorrências.