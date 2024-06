PF realiza segunda prisão no aeroporto de Mossoró em menos de uma semana. Nesta terça-feira (11) os policiais prenderam um motorista, de 39 anos, natural de Limeira/SP, acusado de envolvimento em crimes contra a fauna, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no momento em que o suspeito desembarcou no aeroporto Governador Dix-Sept Rosado, em um voo que tinha partido de Recife/PE. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.