Codevasf informa que licitação para concluir Estrada do Melão será no início de julho

Presidente da CODEVASF, Marcelo Andrade Moreira Pinto fez o comunicado a governadora Fátima Bezerra nesta quarta-feira, 11, em Brasília-DF. Na ocasião, anunciou também a construção da estrada de acesso a Serra de João do Vale, em Jucurutu-RN, a licitação da adutora do Agreste e falou sobre o andamento das obras da Adutora da Serra de Santana.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) informou ao governo do Rio Grande do Norte que deve realizar licitação para contratar empresa para concluir a Estrada do Melão (RN 015) no início do próximo mês.

A estrada do melão interliga a BR 304, na região da Maisa, a cidade de Baraúna-RN, cortando uma extensa área de produção agrícola, se constituindo, assim, fundamental para o desenvolvimento da fruticultura irrigada a oeste da cidade de Mossoró.

Trata-se de uma obra que vem sendo cobrada pelos produtores desta região há muitos anos e sempre fica na promessa da classe política. Há pouco tempo, o Governo Bolsonaro pediu ao Governo do Estado para concluir esta rodovia, já que o Governo do Estado não conseguia.

Diante do pedido, o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, transferiu a responsabilidade da obra para o Governo Federal, que por sua vez destinou os recursos para a CODEVASF executar os serviços.

A CODEVASF contratou a empresa que chegou a fazer parte da estrada, mas que desistiu da obra, forçando a estatal a contratar outra empresa, que segundo o presidente da Codevasf Marcelo Andrade Moreira Pinto informou a governadora Fátima Bezerra, deve ocorrer no início de julho de 2024.

Outras obras

Além de falar a respeito da conclusão da RN 015, Marcelo Andrade também falou a respeito da estrada de acesso a Serra de João do Vale, em Jucurutu-RN, do andamento das obras da adutora para abastecer as cidades na Serra de Santana e também a licitação para contratar a empresa que vai instalar a adutora para abastecer as cidades da região Agreste.