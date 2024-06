PMM adquire novas máquinas que vão ampliar e agilizar ações de limpeza urbana. São duas maquinas Bobcat, uma fará o serviço de roço e a outra faz a varrição com capacidade de limpar para frente ou para trás e de espalhar o material uniformemente em um local e habilidades para varrer, coletar e despejar sujeira e detritos. De fácil locomoção, os equipamentos de última geração apresentam excelente desempenho e produtividade, que vão permitir ampliar os serviços de limpeza do município de Mossoró.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb), por meio do programa “Mossoró Limpa”, investe em novas máquinas para ampliar a agilidade nas ações de serviços urbanos através da tecnologia, mais eficiência no trabalho de limpeza da área urbana da cidade.

São duas maquinas Bobcat, uma fará o serviço de roço e a outra faz a varrição com capacidade de limpar para frente ou para trás e de espalhar o material uniformemente em um local e habilidades para varrer, coletar e despejar sujeira e detritos.

Fácil de locomoção, equipamentos de última geração com excelente desempenho e produtividade. A vassoura varre, recolhe e despeja sujidade e detritos. Esta ferramenta é perfeita para a limpeza de estacionamentos, calçadas, etc. Com a escova de sarjeta opcional para limpar meio-fio, valas de drenagem, próximo a edifícios e outras áreas de difícil acesso.

A capinadeira Bobcat é eficiente e tem baixo custo operacional, sendo apropriada para a capina de meio-fio e diversos tipos de pavimentos, inclusive em paralelepípedo irregular, calçamentos e acostamentos de rodovias.