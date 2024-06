MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ



Noite de forró das antigas abre a segunda semana de shows na Estação das Artes

Programação do XX Fórum do Cangaço conta com documentário “De dentro do Bando” e

Exposição Expressões do Cangaço na UERN e no Museu Lauro da Escóssia

Mossoró e Apodi estão entre 100 municípios do país a receber o Prêmio Prefeito Amigo da Criança 2024

“Paulo Doido” é homenageado com Moção de Pesar na Câmara de Mossoró

PMM adquire novas máquinas que vão ampliar e agilizar ações de limpeza urbana

Rodoviária de Mossoró ganha nova iluminação doada pela Neoenergia Cosern

Irmã Ellen será homenageada com a medalha Prefeito Rodolfo Fernandes

Poço 33 começa a operar no Rincão com capacidade para abastecer cerca de 15 mil pessoas

PL da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 é aprovado na Câmara de Mossoró em 1º turno

PT Mossoró realizará plenária neste sábado para definir rumos de 2024

ESTADO

De forma pioneira, Assembleia Legislativa do RN lança campanha contra o capacitismo

Conheça a médica que improvisou máscara de oxigênio com embalagem de bolo para salvar bebê de 3 meses na cidade de Santa Cruz

Governo abre inscrições para composição do conselho gestor da área de proteção ambiental Dunas do Rosado

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é morto em via pública no bairro Bom Jesus, em Mossoró-RN

PC apreende carro de luxo de influenciadora que divulgava “Jogo do Tigrinho” em Pau dos Ferros

PRF prende em Mossoró motorista de alternativo com um Jeep Compass que havia sido roubado em Caicó; Veículo estava circulando com placas clonadas

NACIONAL

PF faz operação contra desvios do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022; Entre os 7 presos, está o presidente do Solidariedade; desvio pode chegar a 36 milhões

Comissão aprova PL que estabelece o marco regulatório para a produção do hidrogênio verde

Ministro das Comunicações é indiciado por suspeita de uso indevido de recursos públicos

Controladoria-Geral da União inicia inspeção do código-fonte da urna eletrônica