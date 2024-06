Governo inicia obras em mais duas rodovias na região Seridó do RN

As novas frentes de trabalho foram abertas na RN-118, entre Caicó e o município de Ipueira, passando por São João do Sabugi, numa extensão de 48 quilômetros; e o da RN-288, de Acari a Caicó, totalizando 53 quilômetros. O trabalho amplia para 10 o serviço de recuperação do piso em pontos críticos, pavimentação e sinalização em trechos rodoviários do Rio Grande do Norte.

Mais duas frentes de trabalho do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais foram abertas no Seridó, elevando para 10 o serviço de recuperação do piso em pontos críticos, pavimentação e sinalização em trechos rodoviários do Rio Grande do Norte.

As novas frentes foram abertas na RN-118, entre Caicó e o município de Ipueira, passando por São João do Sabugi, numa extensão de 48 quilômetros; e o da RN-288, de Acari a Caicó, totalizando 53 quilômetros.

Na RN-118, as obras estão sendo executadas conforme as condições de cada trecho. Nessa fase, o serviço consiste em reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base, o que aumenta a resistência e a durabilidade da estrutura. Na RN-288, as máquinas estão preparando o terreno para iniciar a reciclagem nos próximos dias.

Na semana passada, a governadora Fátima Bezerra visitou as obras de quatro trechos no Agreste Potiguar, que fazem parte do Lote 3 e estão vinculados ao turismo e ao transporte da produção agrícola, entre eles o da RN-120 (São Paulo do Potengi até o entroncamento da BR-304), um dos principais corredores rodoviários de interligação das microrregiões Potengi, Borborema, Curimataú e Agreste Paraibano.

“Nossas rodovias estaduais, finalmente, estão passando por uma recuperação de verdade. Os serviços que estão sendo executados são recuperação de trechos críticos, recapeamento com sinalizado vertical e horizontal. Estamos entregando à população, segurança viária, fomentando o turismo e melhorando a economia local”, disse a diretora geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN), Natécia Nunes.

De acordo com o DER, o serviço está sendo feito em três trechos do Lote 1 (Oeste), três do Lote 2 (Seridó) e quatro do Lote 3 (Agreste). Na RN-117, entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado, o asfalto começou a ser aplicado nos primeiros trechos do trajeto de 34 quilômetros. O mesmo está sendo feito na RN-015, Mossoró/Baraúna.

O prazo para conclusão da primeira etapa do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais termina em dezembro. Na próxima fase, prevista para 2025, além de restauração, também haverá implantação de novos trechos.

Financiado com recursos da primeira parcela do empréstimo, resultante da adesão do Rio Grande do Norte ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), no valor de R$ 428 milhões, o programa de restauração de rodovias contempla quase 800 quilômetros de estradas nos sete distritos rodoviários do Estado.