Tornozelado é preso por descumprir medida protetiva e perseguir grávida em Pau dos Ferros

A prisão do homem de 36 anos aconteceu nesta sexta-feira (14), pela equipe da Deam de Pau dos Ferros. A vítima é ex-companheira do suspeito e está grávida da pessoa com quem mantém um relacionamento atualmente. Ela procurou a unidade policial relatando que estava sendo seguida pelo ex nas ruas. Além disso, na quinta-feira (13), ele teria feito várias ligações para ela. O suspeito já estava sob uma medida protetiva vigente e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele foi detido e encaminhado de volta ao sistema prisional.