MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/06/2024

MOSSORÓ

Sucesso de público em todos os polos do MCJ; Destaque para o Polo Antônio Francisco, com o show de humor de Zé Lezin, e o Polo da Igreja São João, com apresentação da Irmã Kelly Patrícia

Estudo da UERN aponta que circularam R$ 77 milhões no Pingo da Mei Dia; Levantamento científico sobre o MCJ está em andamento e deve ser divulgado no dia 15 de julho

UFERSA divulga novo edital de concurso público para técnicos; salários de até R$ 4,5 mil

PT de Mossoró desiste de candidatura para apoiar Lawrence Amorim; alguns membros da legenda discordam e publicam vídeos fazendo protesto

Viaduto do Santa Delmira continua em manutenção e DNIT alerta para interdição nesta segunda-feira

Um pouco da história da linha de ferro Mossoró Sousa

ESTADO

Após manutenção, CAERN religa bombas que abastecem a Adutora Sertão Central e também de Guamaré; água deve chegar as casas até quinta-feira que vem

Governo inicia obras em mais duas rodovias na região Seridó do RN

Vandalismo provoca suspensão de abastecimento em Baraúna e Caraúbas

Ezequiel requer ações em Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura para região Salineira

Sancionada a Lei que estabelece a Política de Educação em Tempo Integral na rede pública do RN

Decisão do STF permite que servidores que ingressaram no serviço público sem concurso sejam aposentados pelo IPERN

Governo do RN apresenta projeto do Porto Indústria Verde ao conselho da Abeolica

POLÍCIA

Lei Seca prende três e autua outros 25 em Mossoró por embriaguez ao volante durante o final de semana

Preso de Justiça descumpre medida protetiva ao perseguir grávida em Pau dos Ferros e volta para prisão

Semana fecha com três ocorrências de assassinatos na Serra do Mel; Polícia Civil já está investiga o caso

PM prende homem usando ponto eletrônico para realizar o provão do Detran, em Mossoró

Em Francisco Dantas, pré-candidatos trocam socos e pontapés no meio da rua e caso termina na Polícia

Adolescente de 13 anos pega moto do avô em Santana do Matos, colide com uma carreta e morre em Angicos

Polícia Civil indicia professora por fornecer bebida alcóolica para adolescentes em Rafael Fernandes, perto de Pau dos Ferros

Apresentando sinais de embriaguez, Policial Penal do RN é preso por atirar na direção das pessoas e quebrar a cancela do Centro de Convenções em Recife, capital do Pernambuco

Após ser chicoteado, agricultor mata outro em Assu e termina preso e autuado em flagrante

Jovem de 21 anos morre atropelado no cruzamento das ruas João Cordeiro com Juvenal Lamartine, bairro Santo Antônio, em Mossoró; Motorista atropelador fugiu do local da ocorrência