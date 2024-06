MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

MCJ 2024: Adriana Ayrides emociona público no polo da igreja São João

UPA do Belo Horizonte já conta com novo raio-x; serviço vai atender 50 pacientes por dia

Moradores comemoram drenagem no bairro Aeroporto; obras estão em fase de conclusão

Tutores das comunidades do polo Maisa já podem vacinar seus animais contra raiva

Cantor Marrone se submete a cirurgia oftalmológica de emergência, Bruno fará show sozinho esta semana no MOSSORÓ CIDADE JUNINA

Começam nesta terça-feira os jogos finais de futebol de campo do Circuito Esportivo Mossoroense 2024; primeiro jogo será entre Santa Fé e Borborema no Campo do CSU, Abolição I, a partir das 18h45

ESTADO

Auditoria do TCE aponta falta de vagas para educação infantil em 28 municípios do RN

Rio Grande do Norte tem mais de 119 mil inscritos no Enem 2024

RN lidera ranking nacional de cobertura vacinal contra paralisia infantil

Crianças do Projeto Sesc Cidadão visitam exposição na Assembleia Legislativa do RN

Greve dos servidores das universidades e institutos federais será decidida em plebiscito

Justiça determina imediata retirada de pesquisa eleitoral do ar e aplica multa superior a R$ 53 mil em quem contratou, fez e divulgou pesquisa no município de Patu

POLÍCIA

Suspeitos de assalto morrem em confronto com a Polícia em Pau dos Ferros

Eletricista morre em possível atropelamento na RN 117, trecho entre Caraúbas e Olho D’Água do Borges

Condenado por tentar matar a própria cunhada com um tiro é preso em Upanema

Subtenente da PM lotado em Patu caiu do terceiro andar de prédio em construção em Catolé do Rocha e morre

Vaca solta causa acidente na BR 110, perto de Upanema; vítimas foram socorridas para o hospital local e depois para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró

NACIONAL

Acusados de planejar sequestrar e matar Sérgio Moro são mortos na prisão a mando do PCC nesta segunda-feira em Presidente Venceslau, em São Paulo

STF manda prender acusado de homicídio no Chile que está preso por roubo no Rio Grande do Norte desde 2018; o chileno é condenado a 11 anos, 9 meses e 22 dias de prisão

Começa no Supremo Tribunal Federal julgamento dos irmãos Brazão e Rivaldo, acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes