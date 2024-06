Andarilho é encontrado morto em calçada no município de Pau dos Ferros

Andarilho é encontrado morto em calçada no município de Pau dos FerrosO corpo de Marcos Vitor Bento da Costa e Silva, natural de Jundiaí/SP, foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), em uma calçada do bairro São Benedito. A princípio, o caso foi tratado como morte natural, no entanto, a polícia civil teve acesso a um vídeo no qual adolescentes aparecem oferecendo uma quantia de R$ 5 para que o andarilho fizesse uso exagerado de bebida alcoólica. Ao Mossoró Hoje, o delegado Inácio Rodrigues afirmou que a polícia civil vai investigar se existe relação entre este fato e a morte de Vitor.