Terceira semana do MCJ segue com atrações diversificadas e programação para todos os públicos. Na Estação das Artes, sobem ao palco principal do "Mossoró Cidade Junina" atrações como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Simone Mendes e Leonardo. Já no Polo Arraiá do Povo, se apresentam nomes como Junior Vianna, Lairton dos Teclados e Ferro na Boneca. A programação também segue no Polo Igreja São João, Circo do Forró, Cidadela, Polo Poeta Antônio Francisco, Chuva de Bala e Festival de Quadrilhas. Confira tudo que vai acontecer até o próximo domingo.