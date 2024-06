Polícia desmantela grupo criminoso especializado em adulteração de veículos em Mossoró. A segunda fase da “Operação Réplica” foi deflagrada nesta terça-feira (18) e resultou na recuperação de três motocicletas que haviam sido roubadas na região. Duas das motocicletas foram localizadas em um condomínio de luxo do bairro Aeroporto, enquanto a terceira havia sido abandonada na zona rural de Mossoró. Na primeira fase da operação, deflagrada no dia 13 de junho, três suspeitos de integrarem o grupo criminoso foram presos e 8 motocicletas foram recuperadas.

Policiais civis da Delegacia Especializada da Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró) deram início, na tarde de hoje (18), a 2ª fase da "Operação Réplica". A ação resultou na recuperação de três motocicletas que haviam sido subtraídas na região.

Durante as diligências, os policiais encontraram uma das motocicletas abandonada na zona rural de Mossoró, suspeitando-se que pertencia a um indivíduo que teria adquirido o veículo de um grupo criminoso recém-preso durante a 1ª fase da operação.

Em diligências posteriores, foi descoberto que um suspeito havia utilizado um cartão clonado para adquirir uma motocicleta Yamaha XTZ 250 em uma concessionária local. A motocicleta foi localizada em um condomínio de luxo no bairro Aeroporto. O veículo foi recuperado e será devolvido à vítima.

Durante a operação de recuperação da Yamaha XTZ 250, os policiais encontraram uma terceira motocicleta, uma Honda XRE 190, no estacionamento do mesmo condomínio de luxo. O veículo apresentava sinais de adulteração veicular, levando à apreensão imediata da motocicleta e à condução do proprietário à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.