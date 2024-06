PRF já registrou 47 ocorrências de natureza criminal desde o início do MCJ. Ao todo, de acordo com Rodrigo Fernandes, chefe da Delegacia da PRF em Mossoró, foram 9 prisões pelo crime de embriaguez ao volante, uma arma de fogo com 31 munições apreendidas, além da confecção de vários Termos Circunstanciados de Ocorrência por outras infrações. Além das prisões, a PRF ainda autuou outros 76 condutores por dirigirem seus veículos sob efeitos de álcool, que irão responder a sanções administrativas. Rodrigo ainda citou duas situações que se destacaram, sendo uma em Mossoró e outra em Assú, cujos festejos juninos começaram na semana passada, onde os condutores precisaram ser retirados dos veículos pelos agentes, por estarem completamente sem condições de, sequer, descerem em virtude da embriaguez.