Suspeito de roubo a caminhão dos Correios no ano de 2020 é preso em Mossoró. A prisão, realizada pela equipe da Defur, aconteceu nesta quarta-feira (19), no Abolição IV. Contra o suspeito, um homem de 31 anos, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 10ª Vara Federal. De acordo com as investigações, o suspeito teria participado, com um grupo de aproximadamente seis pessoas, de um roubo a um caminhão dos Correios em 2020. Na ocasião, a organização criminosa praticou atos de violência e roubou mercadorias valiosas. Foi constatado também que ele estava foragido da Justiça desde o cometimento do crime.