PMM abre vagas para o projeto “Jovem Promessa da Ginástica”; inscrições começam na segunda (24)

No total, são 60 vagas disponíveis e destinadas a crianças de 5 a 11 anos que estejam matriculadas na rede municipal de ensino. As inscrições poderão ser realizadas na segunda-feira (24), e quarta-feira (26), nos períodos da manhã e tarde, no ginásio Flávio Leandro, localizado na Escola Raimundo Fernandes, bairro Santo Antônio; confira a disponibilidade de vagas por faixa etária e turno.