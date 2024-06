Festival Interestadual de Quadrilhas movimenta Arena Deodete Dias neste fim de semana

A partir desta sexta começam as disputas na categoria Interestadual Estilizado. cerca de 24 grupos juninos estão inscritos para participar do concurso. Se apresentar na Arena Deodete Dias, no principal festival junino do Rio Grande do Norte e um dos maiores do país é motivo de orgulho, entusiasmo e emoção para os quadrilheiros e quadrilheiras que percorrem dezenas de quilômetros com destino a Mossoró. “Estamos ansiosos para dançar em Mossoró, além de ser minha casa, dançar no MCJ sempre tem o gosto especial”, ressalta o coreografo mossoroense Abrão Morais, que este ano está na quadrilha Coração Nordestino de São Gonçalo do Amarante RN.

Quadrilhas vindas de vários municípios do Rio Grande do Norte e de estados como o Ceará e Pernambuco, se apresentarão entre o sexta (21) e domingo (23), no Festival Independente de Quadrilhas do Mossoró Cidade Junina 2024.

No coração do São João do RN, as quadrilhas colocam na arena todo um trabalho desenvolvido durante o ano.

A junina tem como tema “Baião de Dois, o banquete do povo”, uma celebração das raízes e da riqueza cultural nordestina. A quadrilha junina Coração Nordestino se apresenta no sábado (22) na Arena Deodete Dias.

Confira dias e ordem de apresentação das quadrilhas

FESTIVAL INTERESTADUAL ESTILIZADO

Sexta 21/06

FILHOS DO SOL- CAUCAIA-CE

QUADRILHA JUNINA BUSCAPÉ- FORTALEZA-CE

QUADRILHA ESTRELA DO SERTÃO- BOA VIAGEM-CE

Sábado 22/06

CORAÇÃO NORDESTINO – SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN

QUADRILHA JUNINA TRADIÇÃO- RECIFE-PE

QUADRILHA CANOA VELOZ- ICAPUÍ-CE

QUADRILHA JUNINA CORAÇÃO SERTANEJO- FORTALEZA-CE

JUNINA ENCANTA CEARÁ- FORTALEZA-CE

QUADRILHA JUNINA FESTEJA SIARÁ- QUIXERÉ-CE

BRILHA SÃO JOÃO- LIMOEIRO DO NORTE-CE

JUNINA PÉ QUENTE- FORTALEZA-CE

JUNINA FOGO DE PAIXÃO- FORTALEZA-CE

CANGAÇO NORDESTINO- FORTALEZA-CE

GRUPO JUNINO CHAPÉU DE COURO- MARACANAÚ-CE

DOMINGO 23/06

ARRAIÁ CUMPADE ELTON- GROSSOS-RN

QUADRILHA FILHOS DO SERTÃO- FORTALEZA-CE

JUNINA SERTÃO DOURADO- MARACANAÚ-CE

NAÇÃO NORDESTINA- JUAZEIRO DO NORTE-CE

QUADRILHA CEARÁ JUNINO- FORTALEZA-CE

NOVA EMOÇÃO- MARACANAÚ-CE

GIRASSOL DO SERTÃO- RUSSAS-CE

JUNINA BABAÇU- FORTALEZA-CE

IMPERIO NORDESTINO- PARAIPABA-CE

QUADRILHA JUNINA LUMIAR- RECIFE-PE