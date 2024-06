Carro de aplicativo que vinha sendo usado em assaltos em Mossoró é recuperado

O veículo foi recuperado pela equipe da Defur. Segundo informações da polícia civil, o condutor do carro, um trabalhador, foi rendido por três homens armados, no bairro Abolição e obrigado a dirigir o veículo para que o trio cometesse outros roubos pela cidade. No entanto, durante o primeiro roubo, o condutor conseguiu escapar. Os criminosos então seguiram cometendo os crimes sem ele. O veículo foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Santo Helena. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender todos os integrantes da associação criminosa responsável pelos roubos.