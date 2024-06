O sonho de atravessar a África que terminou em tragédia

O casal de médico do Rio Grande do Norte, Charles Sá e Natale Gontijo, estava passando pelo território da Namíbia, quando, ao fazer uma ultrapassagem, bateu de frente numa van que transportava sete pessoas que vinha no sentido contrário. Os sete morreram no local. O casal foi levado para o hospital e Natale Gontijo não resistiu. Nesta sexta-feira, 21, a polícia prendeu Charles Sá, ainda no hospital, por homicídio culposo e condução imprudente.

O médico potiguar Charles Sá recebeu voz de prisão no hospital que está internado na Namíbia, para responder pelos crimes de homicídio culposo e condução imprudente.

A informação é do Jornal The Nanibian.

Charles Sá e a esposa Natale Gontijo, que é cirurgiã plástica, estavam cruzando a África, quando, ao passar pela Naníbia no dia 18 de junho, causaram acidente com 8 mortes.

Segundo relata a reportagem do The Nanibian, o casal brasileiro tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente numa van com 7 passageiros.

Os sete passageiros deste veículo morreram no local. O casal Potiguar foi socorrido para o hospital local. Natale Gontijo não resistiu aos ferimentos.

Nesta sexta-feira, dia 21, a inspetora da polícia Maureen Mbeha relatou que foi dado voz de prisão a Charles Sá no hospital, onde ele ainda se encontra se recuperando.

Ainda conforme a imprensa local, o caso será julgado no município de Otjozondjupa, na Namibia. A primeira audiência já está agendada para terça-feira da próxima semana.

Era o sonho do casal

O casal estava na África para fazer um safari expedicionário por alguns países do continente. Natale tinha residência com o marido também no Rio de Janeiro e trabalhava atualmente em Verona, na Itália. No Brasil, possui clínica em Natal e em Belo Horizonte. Eles se conheceram durante o curso de cirurgia plástica e estavam casados há mais de 20 anos. Em uma postagem nas redes sociais, o médico detalhou os planos da viagem, que incluíam cruzar a África em um SUV 4x4, contemplando a natureza primitiva e suas regras. Era o sonho do casal.