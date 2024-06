Polícia registra homicídios em Umarizal e Pau dos Ferros neste domingo, 23.

O primeiro caso aconteceu em Umarizal, por volta das 12h42. A vítima foi identificada como Lindomar Lucena Cardoso, 24 anos, mais conhecido por "Betoneira". Ele foi morto a tiros em via pública, em frente a Conab. Uma segunda pessoa chegou a ser alvejada na mesma ocorrência, mas foi socorrida com vida; já em Pau dos Ferros, João Fernandes Gadelha Filho [FOTO], de 50 anos, foi assassinado com golpes na cabeça. O suspeito do crime já foi identificado e encontra-se foragido. Luciano Belmiro Estevam, de 32 anos, usou um pedaço de madeira para golpear a vítima.