Condenado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos é preso em Alexandria

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Alexandria deram cumprimento, nesta segunda-feira (24), a um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no município de Alexandria/RN.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no ano de 2020, contra uma adolescente de 12 anos.

O homem, identificado como Sebastião, foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelo crime.

Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.