Plataformas oferecem bônus tentadores para atrair jogadores brasileiros

Os bônus de boas-vindas são promoções oferecidas a novos jogadores que se cadastraram na plataforma. Esses bônus são exclusivos com porcentagem do valor depositado pela primeira vez. Por exemplo, um bônus de boas-vindas de 100% para depósitos até R$ 200,00 significa que se você depositar R$ 100,00, você ganhará mais R$ 100,00 em forma de bônus.

As plataformas de cassinos online estão se tornando cada vez mais populares no mundo inteiro, principalmente no Brasil, conseguindo atrair novos jogadores através de suas promoções e bônus especiais. Frequentemente esses bônus são oferecidos como estratégia de marketing das plataformas online, fazendo com que os jogadores se sintam atraídos para utilizarem os serviços. Entre os bônus e promoções mais comuns, destacam-se os bônus de boas-vindas e bônus de cadastro.

O que são os bônus de boas-vindas?

Mas atente-se, leia os Termos e Condições para entender todas as regras e requisitos, pois normalmente os requisitos de apostas são rigorosos, incluindo prazos curtos para cumprimento e rollovers mais altos, o que deixa a experiência um pouco prejudicada.

E os bônus de cadastro? Como funcionam?

O bônus de cadastro pode ser chamado também como bônus grátis ou bônus sem depósito, segundo site especializado aqui. Ele é uma das formas mais atrativas de incentivo que as plataformas de jogos online utilizam, oferecidas com objetivo de atrair novos jogadores. Nestas promoções, os usuários poderão experimentar os serviços da plataforma sem necessidade de depositar um valor inicial.

Na maioria das vezes, ao se cadastrarem, os usuários recebem via e-mail um código promocional, que ao ser inserido na aba de promoções poderá gerar rodadas grátis ou bilhetes em formas de dinheiro para serem utilizados em determinados jogos.

Exigências que dificultam o resgate do bônus de cadastro

Boa parte dos jogadores iniciantes não sabem ao certo como funcionam esses bônus, e são atraídos sem fazer qualquer ideia dos procedimentos para resgate do saldo. Alguns dos requisitos de resgate que são mais exigentes estão descritos abaixo:

● Requisitos de apostas: Estes requisitos de apostas é um valor multiplicado pelo valor do bônus, demonstrando qual é o número de vezes que o jogador deverá apostar antes de sacar os ganhos. Por exemplo, se o bônus que você ganhou foi de R$ 10,00 e o requisito é de x40, significa que você deve apostar R$ 400,00 para conseguir deixar o saldo elegível para saque.

● Limite de saque: Em alguns casos após você cumprir o requisito de aposta, há ainda um limite alto de saque. Isso faz com que os jogadores se sintam obrigados a movimentar um montante maior de saldo para sacar.

● Prazos: Normalmente esses bônus estão acompanhados de um período para ser cumprido. Por exemplo, você tem 7 dias após a ativação para cumprir com os requisitos, caso contrário ele será cancelado.

● Restrições de jogos: Muita atenção nisso. Nem todos os jogos são cobertos pelos bônus, ou seja, você deve consultar quais jogos estão disponíveis para utilizar o bônus.

Por fim, é possível concluir que esses bônus podem parecer uma forma lucrativa e interessante de maximizar os lucros no começo da experiência na plataforma online, mas os usuários devem ter muito cuidado na hora de ativá-los. A maioria das promoções contam com requisitos, prazos e outras exigências que dificultam o resgate. Com isso, leia atentamente os termos e condições com objetivo de sanar todas as dúvidas, sem sair prejudicado.