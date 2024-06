O encontro ocorrerá na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, a partir das 14 horas. A reunião servirá para que a organização repasse aos ambulantes as informações sobre a festa e esclareça dúvidas que possam surgir no decorrer da conversa com os comerciantes. As inscrições estão agendadas para os dias 11 e 12 do próximo mês, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, também na Biblioteca Ney Pontes. O resultado dos habilitados sairá no dia 19 e a entrega dos boletos nos dias 25 e 26 de julho.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) realizará no próximo dia 5 de julho a primeira reunião com os comerciantes que pretendem trabalhar durante a 24ª edição da Festa do Bode 2024, que será realizada no Parque de Exposições Armando Buá.

O encontro ocorrerá na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, a partir das 14 horas. A reunião servirá para que a organização repasse aos ambulantes as informações sobre a festa e esclareça dúvidas que possam surgir no decorrer da conversa com os comerciantes.

As inscrições estão agendadas para os dias 11 e 12 do próximo mês, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, também na Biblioteca Ney Pontes. O resultado dos habilitados sairá no dia 19 e a entrega dos boletos nos dias 25 e 26 de julho.

ATRAÇÕES

A maior caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá de 8 a 11 de agosto. A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). A Festa do Bode faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias.

Entre as atrações musicais que se apresentarão nos palcos da Festa do Bode deste ano, estão Batista Lima, ex-cantor da banda Limão com Mel; Magníficos; Raynel Guedes; Walkyria Santos; Mara Pavanelly; e Sirano e Sirino, além de mais de 20 atrações locais.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (8)

PALCO VILA DO BODE

- Sirano e Sirino

PALCO VILA DO FORRÓ

- Raynel Guedes

SEXTA-FEIRA (9)

PALCO VILA DO FORRÓ

- Magníficos

- Batista Lima

SÁBADO (10)

PALCO VILA DO FORRÓ

- Felipe Grilo

- Walkyria Santos

- Mara Pavanelly

DOMINGO (11)

Forró de Fim de Feira

PROGRAMAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E TORNEIOS

- Torneio leiteiro caprino local e interestadual

- Torneio peso pesado ovino e caprino

- Julgamento bovino das raças Sindi e Gir

- Julgamento de raças de ovinos e caprinos

- Feira de artesanato

- Feira da Agricultura Familiar

- Programação científica com palestras, cursos, oficinas e dias de campo para produtores

- Leilão de bovinos

- Exposições nos estandes