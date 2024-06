Como a matemática simples pode melhorar seu jogo de pôquer

O pôquer é um jogo que necessita de outras habilidades e, ao contrário de outros jogos de casino, não depende apenas da sorte nas cartas. Por isso, ter conhecimentos de matemática e probabilidades será benéfico para para obter vantagem sobre seus oponentes.

Esse jogo, considerado um esporte da mente desde 2010, é composto por vários conceitos matemáticos que o jogador pode aprender, por forma a aumentar as chances de vencer, mesmo não tendo a melhor mão do jogo.

Antes de aplicar qualquer cálculo ou conceito matemático num torneio da modalidade, é fundamental que o jogador entenda corretamente tudo sobre o jogo. Nesse sentido, ao contrário do que se possa pensar, a 888 Poker que é um dos maiores operadores do mundo, nao é apenas para jogadores experientes e disponibiliza toda a informação e tudo sobre as regras do poker, para que todos os jogadores possam aumentar seus conhecimentos.

Assim, aqueles que têm conhecimentos matemáticos e que os aplicam durante um torneio de pôquer terão sempre vantagem sobre seus opositores que não aplicarem esses conceitos, que incluem calcular pot odds, equity ou valor esperado.

Os jogadores mais experientes conseguem, além desses conceitos, calcular muitos outros, onde se incluem as combinações de mãos e fold equity. Ao avançar mais no nível de jogo, esses se tornam conhecimentos indispensáveis, pois os jogadores muito experientes e os profissionais trabalham com todos eles.

Fold Equity significa a probabilidade de um participante de um torneio desistir em relação a uma aposta ou aumento por parte de outros jogadores. Assim, por exemplo, se existir 33% de hipótese de seu oponente desistir quando há uma aposta em um pote de $100, o jogador tem 33% de fold equity, no valor de $33, nesse pote.

Por outro lado, para calcular as combinações de mãos, ou combos, durante um jogo, significa que, no caso de existirem seis formas diferentes de receber um par de Ases pré-flop no Hold’em, então o jogador calcula que existem seis combinações possíveis de um par de Ases. Nesse caso, existem também 12 combinações diferentes de cada mão do mesmo naipe e quatro combinações de cada mão do mesmo naipe.

Estes são outros dos conceitos essenciais a saber antes de aplicar a matemática no pôquer:

Probabilidades do pote - O cálculo das probabilidades do pote significa o cálculo da relação entre o tamanho do pote total e o tamanho da aposta que está acontecendo. O jogador deve perceber que o tamanho do pote total inclui as apostas feitas na rodada que está acontecendo. Isso significa que, se estiverem $2 no pote e outro jogador apostar $1, as probabilidades do pote serão de 3 para 1. Isso quer dizer que o jogador terá de pagar 1/3 do pote por forma a ter a possibilidade de o vencer. O cálculo das probabilidades do pote é a principal base matemática utilizada por jogadores minimamente experientes para situações de call, ou acompanhamento da aposta, no pôquer. Se o jogador não tiver a capacidade de fazer esse cálculo, não conseguirá perceber que jogadas poderão ser rentáveis ou não;

Probabilidades implícitas - O cálculo das probabilidades implícitas se refere ao valor que o jogador poderá esperar vencer se fizer call. Esse cálculo é normalmente usado para que o jogador perceba se vale a pena fazer call a uma determinada aposta. Ou seja, se o jogador espera melhorar sua mão depois do draw, então tem boas probabilidades implícitas. Calculando a probabilidade de vencer quando conseguir acertar o draw, durante o cálculo das pot odds, é também fundamental para o jogador saber se deve continuar em uma determinada jogada;

Valor esperado - O cálculo do valor esperado num torneio de pôquer significa calcular o valor que o jogador espera receber no final dessa rodada, caso consiga derrotar seus oponentes. Ou seja, se o jogador estiver no river com o par mais baixo e seu oponente apostar um valor de $4 em um pote de $10, o jogador deverá calcular qual a melhor atitude a tomar. Assim, se não conseguir ter noção se seu oponente tem ou não uma mão forte, deverá usar seus conhecimentos matemáticos para perceber se deve continuar.





Por outro lado, o GTO, ou Game Theory Optimal, é uma estratégia de jogo que tenta encontrar a melhor forma de agir em uma determinada situação, tendo em conta todos os movimentos e resultados prováveis. O GTO se baseia em vários cálculos matemáticos, por forma a determinar qual a estratégia mais equilibrada para o jogador.

O GTO tem como objetivo prevenir que os outros jogadores consigam explorar suas fraquezas. Quem aplica isto de forma correta, leva a que seja difícil os outros jogadores obterem vantagem sobre si de forma consistente. As estratégias de GTO também são uma base para que jogadores se consigam adaptar, de acordo com o jogo e seus oponentes.

Os princípios do GTO, que pode ainda ser chamado de Teoria do Jogo Ótimo, podem ser aplicados tanto por jogadores iniciantes como pelos mais experientes, para melhorarem sua capacidade de tomar decisões, o que levará a melhorarem sua rentabilidade no longo prazo. O GTO demora algum tempo a dominar, mas traz inúmeros benefícios para o jogador.

O cálculo de todos esses conceitos deve influenciar as decisões que os jogadores tomam, pois funcionam como um barómetro do que deverá ou não fazer, indicando as chances de ser bem sucedido.

Assim, um exemplo do cálculo das pot odds, ou probabilidades do pôquer, é: se o pote for de $100 e seu oponente apostar $50, isso dá um total de $150. Isso significa que o jogador receberia 150:50, ou 3:1. Sabendo isso, o jogador deverá converter as pot odds em uma porcentagem. Isso fará com que o jogador saiba de forma exata quanta equidade sua mão precisa para pagar a aposta com lucro.

A matemática pode ser usada em muitas outras situações. É também comum ser usada em momentos em que o jogador está com sequências como flush ou straight draw. Nesse caso, quando o oponente faz sua aposta e o jogador tem de decidir se continua a acompanhar ou não, para tentar completar o draw com a próxima carta, poderá utilizar seus conhecimentos de matemática. Se o jogador souber aplicar seus conhecimentos de matemática, consegue definir se o melhor será pagar a aposta ou desistir, tomando decisões mais racionais e com clareza. Isso porque o cálculo da probabilidade do pote tem em consideração o valor que o outro jogador apostou, relativamente ao pote, assim como a probabilidade de completar seu draw, e assim saberá qual a melhor decisão a tomar.

Ao utilizar os conhecimentos de matemática, é importante ter em atenção algumas dicas. O jogador deve lembrar que essas decisões afetam seu jogo e seus ganhos no longo prazo, e não a curto prazo. Além disso, o jogador de pôquer deve também lembrar que mesmo fazendo os cálculos da melhor forma e apostando de acordo com o que seria a melhor opção, não significa que irá vencer sempre. O que acontece é que, se continuar sempre tomando as melhores decisões, eventualmente irá vencer mais vezes e angariar mais dinheiro no longo prazo.

Existem alguns livros importantes para ler se o jogador pretende aprender mais sobre o uso da matemática no pôquer, tais como "The Mathematics of Poker”, de Bill Chen.

Em conclusão, a matemática tem um papel importante no sucesso de qualquer jogador de pôquer no longo prazo. No entanto, não se pode presumir que as pessoas que não utilizam a matemática não serão jogadores vencedores, mas um conhecimento sólido das probabilidades só pode melhorar o seu jogo e dar-lhe uma vantagem sobre os jogadores que não as utilizam.

Quase todos os jogadores usam a matemática em seus jogos sem perceberem que estão fazendo isso. Geralmente, os jogadores de topo utilizam uma combinação de conceitos matemáticos com habilidades de observação e adaptação relativamente a seus oponentes.