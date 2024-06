PMM antecipa salário de junho e injeta mais de R$ 25 milhões na economia local. Os salários dos servidores do município foram pagos nesta quarta-feira (26). Além do salário-base e adicionais, a Prefeitura também efetuou o repasse do 13º dos servidores que fazem aniversário em junho. Também está em dia os precatórios, a Previdência e os consignados.

O salário dos servidores da Prefeitura de Mossoró, referente ao mês de junho, foi pago nesta quarta-feira (26), de forma antecipada, a todos os efetivos, comissionados, pensionistas e estagiários do município, injetando mais de R$ 25 milhões na economia local.

O pagamento dos salários dentro do mês trabalhado é uma marca da administração desde o início da gestão, em 2021, o que reafirma o compromisso do Poder Executivo local com o servidor público e com a responsabilidade nas contas públicas. No total, foram pagos R$ 25.885.325,30.

Além do salário-base e adicionais, a Prefeitura também efetuou o repasse do 13º dos servidores que fazem aniversário em junho. Também está em dia os precatórios, a Previdência e os consignados.