Chuva de Balas terá suas duas últimas apresentações em 2024 nesta quinta (27) e sexta (28). No adro da Capela de São Vicente é contada um dos capítulos marcantes da história de resistência do povo mossoroense ao bando de Virgulino Ferreira da Silva (Lampião). O espetáculo tem início às 21h. O “Chuva de Bala no País de Mossoró” conta com a participação de atores, atrizes, bailarinos e bailarinas, que somam aproximadamente 120 pessoas.

Com o cenário luminoso trazendo detalhes da época de 1927, o “Chuva de Bala no País de Mossoró” conta com a participação de atores, atrizes, bailarinos, bailarinas, que somam aproximadamente 120 pessoas.

Neste ano, foram selecionados 22 jovens pela Prefeitura para participar pela primeira vez do “Chuva de Bala...”. Unem-se para recriar o momento que culminou no confronto histórico entre cangaceiros e os corajosos habitantes de Mossoró.

A exibição chega a sua última semana, sendo apresentado nos dias 27 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira), às 21h, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma performance emocionante.

Sob direção do mossoroense Leonardo Vágner, o público é transportado para o sertão nordestino, mergulhando nas complexidades da vida de Lampião. A energia pulsante da música nordestina e a dança tradicional fazem ecoar a resistência e a determinação que definiram o confronto.

A Capela de São Vicente, palco que se transforma em um altar de memórias, localiza-se na avenida Alberto Maranhão.