Lei Seca completa 16 anos; PVT reúne entidades para debater ações de conscientização. A reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na sede da OAB Mossoró. Segundo a coordenadora do Programa Vida no Trânsito (PVT), a assistente social Ana Leine Carlos, o encontro teve o objetivo celebrar os 16 anos da Lei, além de debater as ações que cada órgão vem fazendo para garantir o sucesso da Lei Seca ao longo desses anos.

A Lei Seca completou 16 anos neste mês de junho. Sancionada em 2007, a Lei foi responsável por reduzir drasticamente o número de mortes provocadas por embriaguez ao volante em todo o país.

Nesta sexta-feira (28) a equipe do Programa Vida no Trânsito, da Secretaria de Saúde de Mossoró, reuniu as entidades parceiras para celebrar o marco e também discutir as ações que cada uma vem desenvolvendo para a aplicação efetiva da Lei Seca.

O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na sede da OAB Mossoró. Estiveram presentes representantes das PM, PRF, Detran, Secretaria Municipal de Trânsito, Bombeiros, Saúde Municipal, Saúde Estadual e Itep, além de representantes da OAB.

A reportagem do Mossoró Hoje conversou com a coordenadora do PVT, a assistente social Ana Leine Carlos, que falou um pouco sobre o programa e a importância da integração entre os órgãos para sua aplicação.

Também conversamos com a Tenente-Coronel Martini, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, com o PRF Rafael Sousa e com Luís Correia, Gerente de Trânsito de Mossoró, que falaram sobre a atuação de suas respectivas instituições, dentro do contexto Lei Seca.

Confira: