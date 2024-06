PM registra homicídio em Areia Branca; vítima estava trabalhando quando foi morta. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Navegantes. A vítima foi identificada como Francisco Xavier de B. Rocha. Ele estava trabalhando em uma obra, quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Francisco ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Sara Kubitschek, mas acabou não resistindo. A polícia civil vai investigar o caso.

Um crime de homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Navegantes, município de Areia Branca, na Costa Branca do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Francisco Xavier de B. Rocha. Ele estava trabalhando em uma obra, quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo.

Francisco ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Sara Kubitschek, mas acabou não resistindo. O corpo dele será removido da unidade de saúde para a sede do Itep, em Mossoró.

De acordo com o delegado Raphael Laboissière, as circunstâncias do crime, bem como quantas pessoas teriam participado da ação, ainda estão sendo apuradas.

A motivação também será divulgada após a conclusão das investigações.