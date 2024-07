ITEP registra assassinato em Mossoró e na cidade de Janduis-RN

O Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), em Mossoró-RN, registrou duas ocorrências de homicídio, sendo uma em Mossoró e outra na cidade Janduis-RN, neste final de semana.

A ocorrência de Mossoró foi no início da madrugada deste sábado, dia 29. Na ocasião, Thiago Batista de Oliveira, de 36 anos, residente no Pirrichil, foi morto com um tiro no tórax.

No momento que foi alvejado, Thiago Batista se encontrava na calçada de uma loja de conveniência, que fica em frente ao Posto Imperial na Avenida Presidente Dutra.

Não se tem qualquer informação do atirador. O corpo da vítima foi levado para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

O segundo caso de conduta violenta letal e intencional registrado neste final de semana, foi registrado pela Polícia Militar nas margens da BR 226, na cidade de Janduis-RN.

O agricultor Raul da Silva Oliveira, conhecido por Raul Nelson, de 53 anos, estava bebendo com amigos num barraco nas margens da rodovia federal quando teria sido baleado várias vezes.

Ainda foi socorrido para o hospital local, mas não resistiu. Neste caso, uma funerária removeu o corpo para passar por exames na sede do ITEP, em Mossoró-RN.

Assim como o homicídio ocorrido em Mossoró, também não se tem informações do assassino em Janduis. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.