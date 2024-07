Zurich Airport confirma pouso de emergência e atendimento a passageiros no aeroporto de Natal

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após serem arremessadas contra o teto de uma aeronave, por conta de uma turbulência ocorrida durante um voo, na madrugada desta segunda-feira (1º).

O avião da companhia aérea Air Europa, que fazia o trajeto da Espanha para o Uruguai, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal.

A informação foi confirmada por meio de nota enviada à imprensa pela Zurich Airport, empresa que controla o terminal aéreo.

Segundo a nota, a aeronave teria precisado fazer o pouso de emergência devido a uma turbulência, “necessitando de apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados a unidade de saúde mais próxima da região”.

O Governo do RN também confirmou que foram acionadas 15 ambulâncias do Samu para o aeroporto. As equipes também contaram com o apoio de unidades do SAMU Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto.

Os passageiros foram avaliados e encaminhados a hospitais na capital, em sua maioria para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Estes últimos, apresentavam traumas na região cervical e no rosto, devido ao choque contra a aeronave. O estado de saúde deles é desconhecido.

A Zurich Airport não repassou mais detalhes sobre o caso e informou que os interessados devem procurar a companhia Air Europa para mais informações.