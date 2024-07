Obra do Centro Comercial de Mossoró já está com mais de 40% do serviço concluído. A parte finalizada inclui os serviços de alvenaria, reboco e base metálica que sustentará a cobertura. O Centro Comercial contará com um total de 311 boxes e oferecerá uma variedade de opções de varejo e serviços. A expectativa é que o local se torne um dos principais motores de desenvolvimento econômico, atraindo investimentos e estimulando o empreendedorismo local.

As obras do Centro Comercial da cidade estão avançando a passos largos, com mais de 40% da construção já concluída. Incluindo a parte de alvenaria, reboco e base metálica que sustentará a cobertura.

Este marco é um testemunho do comprometimento da equipe e do planejamento eficaz, prometendo transformar a paisagem local com sua moderna infraestrutura.

Com um total de 311 boxes, o centro não apenas oferecerá uma variedade de opções de varejo e serviços, mas também se posiciona como um polo de fomento à economia da região.

A obra faz parte do programa “Mossoró Realiza”, que resolverá uma demanda histórica de Mossoró, garantindo acessibilidade na região central da cidade e um espaço digno para os comerciantes desenvolverem o seu trabalho.

O projeto já é visto como um catalisador para o crescimento econômico, prevendo a geração de inúmeros empregos, tanto na fase de construção quanto na operacionalização do complexo.

A expectativa é que o Centro Comercial torne-se um dos principais motores de desenvolvimento econômico, atraindo investimentos e estimulando o empreendedorismo local. As perspectivas para os comerciantes são excepcionalmente promissoras.

Os 311 boxes disponíveis garantirão uma diversidade de produtos e serviços que prometem atrair um grande fluxo de consumidores. Além disso, a localização estratégica e o design inovador do Centro Comercial estão projetados para maximizar a visibilidade e acessibilidade dos negócios ali estabelecidos, criando um ambiente propício ao sucesso empresarial.