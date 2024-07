Após turbulência, passageiros são levados de ônibus para Recife para nova viagem ao Uruguai

Os passageiros relataram que foram avisados pela companhia aérea Air Europa no fim da manhã que seguiriam até Recife de ônibus para aí então completarem a viagem de avião até Montevidéu. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), pelo menos 30 passageiros ficaram feridos. Uma parte dos atendidos já foi liberada pela equipe médica, segundo a pasta.

Os passageiros do avião da companhia aérea Air Europa, que precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal embarcaram início da tarde desta segunda-feira (01) em cinco ônibus para Recife (PE), de onde partem em um novo voo para Montevidéu, no Uruguai, destino final do trajeto.

Desde as primeiras horas desta segunda-feira (1º), toda a rede da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) na Região Metropolitana de Natal atuou de forma integrada para garantir o atendimento a mais de 30 vítimas de um incidente aéreo. Logo após a aeronave pousar no Aeroporto Internacional de Natal, a secretaria acionou o protocolo de atendimento a múltiplas vítimas da rede de urgência e emergência.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte (SAMU RN) destacou 15 ambulâncias para recolher os feridos, que passaram por uma turbulência durante o voo. Com apoio também do Samu Natal, do Corpo de Bombeiros e do aeroporto, o SAMU RN recolheu, inicialmente, 30 passageiros, que foram, em sua maioria, encaminhados ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, referência para acidentes e traumas no estado.



