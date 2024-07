Cães da PF detectam droga escondida dentro de uma caixa de som nos Correios de Natal. O equipamento havia sido enviado via Correios, da região Sul do país para a capital potiguar. No interior da caixa de som, a PF encontrou 1,70 kg de maconha prensada. A apreensão aconteceu na sexta-feira (28). Não houve prisões. A ação de rotina da PF objetiva combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal.

Na sexta-feira (29) a Polícia Federal apreendeu uma encomenda contendo 1,70 kg de maconha prensada. A apreensão, que contou com o apoio da Área de Segurança dos Correios e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ), aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), em Natal.

Segundo a PF, a encomenda havia sido remetida da região Sul do país para a capital potiguar. Não houve prisões.

A droga estava camuflada no interior de uma caixa de som e foi encontrada graças ao trabalho dos cães detectores de drogas pertencentes ao canil da PF.

A ação de rotina, que objetiva combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal, vistoriou também no mesmo dia uma transportadora de coleta e entrega de encomendas no bairro de Lagoa Nova, porém nada de ilícito foi encontrado.

Após interceptada, a droga passa por análise da perícia na sede da Polícia Federal, e será instaurado inquérito policial visando apurar o fato e responsabilizar supostos envolvidos na ação criminosa.