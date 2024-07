Médico e técnica de enfermagem são presos por crimes relacionados a abuso infantil em Natal

As prisões aconteceram na noite deste domingo (30), em um bairro da zona sul de Natal. Na casa do médico a equipe policial encontrou cinco adolescentes, além de medicamentos, material de higiene feminina, preservativos e exames ginecológicos para apurar doenças sexualmente transmissíveis. Ele foi preso pela prática dos crimes de cena de abuso e nudez infantil. Os policiais ainda constataram que a mãe de uma das vítimas, que é técnica de enfermagem, tinha conhecimento dos atos praticados pelo autuado e consentia a ida da filha à casa do suspeito em troca de favores. Ela foi presa por suspeita dos crimes de favorecimento à prostituição infantil e abandono de incapaz.