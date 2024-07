Relembre a performance dos Lakers desde a chegada de Lebron

Chegou ao fim mais uma temporada de NBA para o Los Angeles Lakers. Com altos e baixos, a equipe conseguiu chegar aos playoffs, após passar pelo Play-In, e caiu para os atuais campeões, Denver Nuggets.

Apesar de mais um ano sem título, novamente a grande estrela foi LeBron James. Portanto, mesmo com 39 anos, o atleta brilha em quadra.

Em 2023/24 o King encerrou a temporada cm médias de 25.7 pontos, 7.3 rebotes e 8.3 assistências em 71 jogos na regular. Já nos playoffs, foram cinco partidas, com médias de 27.8 pontos, 2.4 roubadas de bola, 8.8 assistências e 6.8 rebotes.

Histórico dos Lakers com LeBron James

Após brilhar com a camisa do Cleveland Cavaliers e Miami Heat, LeBron James chegou ao Los Angeles Lakers na temporada 2018/19, em um momento difícil da equipe, que não tinha uma superestrela desde a aposentadoria de Kobe Bryant.

No primeiro ano, o time chegou a começar muito bem, mas após lesões, inclusive de LeBron James, despencaram na tabela de classificação e ficaram de fora dos playoffs.

Em seguida, na temporada 2019/20, marcada pela bolha da NBA, em meio a Covid-19, os Lakers conseguiram fazer história. Guiados por LeBron James e Anthony Davis, terminaram na liderança da temporada regular.

Em seguida, com todos os jogos dos playoffs no mesmo ginásio e sem torcida, passaram por Portland, Rockets e Denver Nuggets, todos por 4 a 1. Na final da NBA, 4 a 2 sobre o Miami Heat e título garantido, o 17º para a franquia, que se igualou ao Boston Celtics como os maiores vencedores.

Porém, para o ano seguinte a equipe se desmontou novamente, praticamente mantendo apenas LeBron James e Anthony Davis. Novamente sofrendo com lesões, a equipe parou nas oitavas de finais.

Em 2021/22, os Lakers tiveram o pior desempenho na era LeBron James (@kingjames). Foram apenas 33 vitórias, terminando na 11ª posição, fora até mesmo do play-in.

Nos últimos dois anos um cenário parecido. Sétima posição na regular e vaga garantida no play-in, onde avançou. Em 2022/23, chegou na final do Oeste, mas caiu para o Denver Nuggets. Já em 2023/24, novamente perdeu para a franquia, agora nas quartas.

Em meio a isso, cabe um ponto positivo em 2024. Os Lakers de LeBron James se tornaram a primeira equipe do esporte a vencer a recém-lançada Copa NBA, com vitória sobre o Indiana Pacers na final, com show do King.

Draft pode definir destino de LeBron James

LeBron James tem uma opção de jogador para renovar com os Lakers, mas também pode optar por ficar livre no mercado e assinar com qualquer equipe. Inclusive, pode reassinar com o Lakers, com um novo contrato.

O que pode definir o destino do jogador é o draft. O seu filho, Bronny James, é um dos jogadores que estarão nele. É possível que o King tente jogar ao lado do mesmo, aceitando um contrato com quem draftar o jovem.

De olho nisso, o Lakers tem a 17º escolha e deve optar por Bronny, que está cotado apenas para a segunda rodada de escolhas, segundo especialistas. Dessa forma, se tudo der certo, LeBron James pode ser seduzido a seguir em Los Angeles para jogar com o seu filho.