MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/07/2

MOSSORÓ

Obra do Centro Comercial de Mossoró já está com mais de 40% do serviço concluído

Manutenção do poço 28 afeta abastecimento de água no bairro Bela Vista e região

Prefeito Allyson Bezerra divulga mensagem de agradecimento pelo sucesso do MCJ2024

Dois nomes do PSD ganham força para vice de Allyson Bezerra nas próximas eleições

Em função das obras de restauração, acesso as cidades de Baraúna e Governador Dix Sept Rosado precisa de atenção redobrada dos motoristas, motociclistas e ciclistas

ESTADO

Após turbulência que deixou mais de 30 feridos, passageiros são levados de ônibus para Recife para embarcar em novo voo para Montevidéu, no Uruguai

Prefeitura de Umarizal inicia instalação dos quinze poços perfurados em parceria com o DNOCs e o mandato de João Maia

Empresa chinesa de máquinas agrícolas volta a falar em abrir fábrica no RN; na primeira ocasião, cogitaram em abrir a fábrica em Mossoró

Inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senar-RN terminam nesta terça-feira

POLÍCIA

Médico obstetra e técnica de enfermagem são presos por crimes relacionados a abuso infantil em Natal

Cães da PF detectam droga escondida dentro de uma caixa de som nos Correios de Natal

Número de mortes violentas caem 14% no RN; melhor resultado no 1º semestre em 14 anos

Idoso morre no hospital em função de acidente de trânsito que sofreu domingo em Grossos-RN

NACIONAL

Conta de luz ficará mais cara em julho; Acréscimo será de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts/hora

TSE regulamenta o calendário das Eleições Municipais 2024; conheça as principais datas

Lula diz na Bahia que não tem que prestar contas a banqueiros e sim aos pobres