Furtos e roubos de celulares durante o MCJ 2024 apresentaram queda de 35%. De acordo com o delegado Paulo Torres, da Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró, durante o MCJ foram registrados 465 boletins de ocorrência por furtos ou roubos de celulares. Em 2023, esse número foi de 716, o que representa uma queda de 35% nos registros desses crimes. Os dados foram contabilizados entre os dias 1º e 30 de junho, no período da 18h às 6h.

Os crimes de furtos e roubos de celulares durante o Mossoró Cidade Junina apresentaram uma redução de 35% no ano de 2024, na comparação com o evento realizado no ano de 2023.

De acordo com o delegado Paulo Torres, da Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró, durante o MCJ 2024 foram contabilizados 465 celulares furtados ou roubados. Em 2023, esse número foi de 716.

Os dados foram contabilizados no período que compreende os dias 1º e 30 de junho, sempre das 18h às 6h, horários em que acontecem os festejos.

Ainda segundo o delegado, durante o mês também foram recuperados 25 celulares, destes dez ainda se encontram na Defur, aguardado que os proprietários façam a retirada.

Paulo Torres reforça que ao fazer o Boletim de Ocorrência sobre furto ou roubo de celular, a vítima acrescente o número do Imei do aparelho, uma espécie de chassis do equipamento, que facilita o rastreamento dele. O número fica gravado na caixa do celular ou pode ser obtido digitando *#06#.

O delegado também informou que, após realizar o BO, não é preciso que as pessoas fiquem indo até a delegacia, visto que em caso de recuperação do aparelho, a equipe da Defur sempre entra em contato com o proprietário.