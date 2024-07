Reboco do teto de uma sala de aula da Escola Estadual Frutuoso Gomes desabou. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (2). No momento do desabamento, havia cerca de 20 crianças no local. No entanto, a professora percebeu que o reboco estava ruindo e conseguiu tirar todos os estudantes em segurança. Apenas uma criança ficou ferida, mas sem gravidade. As aulas foram suspensas e a escola foi interditada temporariamente pelo Corpo de Bombeiros, até que a equipe de engenharia possa fazer uma vistoria para avaliar a estrutura e se há riscos de novos desabamentos.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) afirmou que todas as providências foram tomadas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários da escola.

Segundo fontes ligadas ao MOSSORÓ HOJE o desabamento foi uma grande surpresa, visto que não havia no local qualquer indício que apontasse para o que aconteceu. Não havia obras sendo realizadas no momento, sequer rachaduras em nenhuma parte da sala.

Devido a isto, as aulas foram suspensas e a escola foi interditada temporariamente pelo Corpo de Bombeiros, até que a equipe de engenharia possa fazer uma vistoria completa de toda a estrutura, para avaliar se há riscos de novos desabamentos.

Ainda de acordo com a nota da Seec, a escola passou por uma grande obra de reforma e ampliação, iniciada no ano de 2018 e concluída em 2021. A sala de aula onde ocorreu o acidente está localizada na parte que foi ampliada, uma construção nova.

A obra ainda está na garantia, e a empresa responsável foi imediatamente notificada pela secretaria. Uma equipe da empresa esteve hoje à tarde na escola e amanhã vai fazer uma avaliação mais completa para não só reparar os danos já causados, mas para averiguar se vai ser necessário a intervenção em outras partes da escola.

Uma criança ficou ferida sem gravidade, ela foi levada ao hospital e em seguida liberada. A situação dela está sendo acompanhada pela equipe gestora da escola.

Sobre as aulas, a escola tinha acabado de voltar do recesso de uma semana, já que o restante do recesso seria em outubro durante a festa do padroeiro de Frutuoso Gomes. Mas com o ocorrido esse recesso vai continuar por mais uma semana.