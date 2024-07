Areia Branca apresenta redução nos crimes contra a vida no primeiro semestre de 2024. Nos primeiros 6 meses de 2024 foram registrados 9 crimes de homicídio na cidade, contra 11 no mesmo período do ano passado, uma redução de 18%. A redução é resultado do trabalho de combate a criminalidade que vem sendo desenvolvido no município, com ações realizadas pela equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. As ações são voltadas, principalmente, ao combate ao tráfico de drogas, prisão de foragidos e elucidação de crimes de roubos, furtos e contra a vida.