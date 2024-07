Mecânico é morto a tiros enquanto realizava consertos em um sítio na zona rural de Mossoró. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (2). Segundo informações do Delegado Renato Oliveira, as informações colhidas no local dão conta que Raul Rosado Bandeira Neto, de 49 anos, estava trabalhando no Sítio Passagem de Oiticica, quando dois homens chegaram ao local chamando pelo nome dele. Quando conseguiram localizá-lo, desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. A polícia civil vai investigar a autoria e motivação do crime.

Mais um homicídio foi registrado em Mossoró, desta vez, na zona rural da cidade. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (2) e teve como vítima o mecânico Raul Rosado Bandeira Neto, de 49 anos.

Segundo informações do Delegado Renato Oliveira, as informações colhidas no local dão conta que Raul estava trabalhando no Sítio Passagem de Oiticica, realizando o consertos de uma máquina, quando dois homens chegaram ao local, chamando pelo nome dele.

Quando a dupla conseguiu identificá-lo, desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. Segundo o perito Marcos Dayan, do Itep, a vítima foi alvejada com munição de calibre 9mm, em regiões letais do corpo.

Ainda segundo o perito, a cena do crime indicou que Raul ainda teria tentado fugir dos atiradores, mas não obteve sucesso.

O delegado Renato também informou que há relatos que um filho da vítima já teria sido assassinado na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, mas que essa informação ainda será checada e, caso confirmada, a polícia civil vai saber se há ligação entre os dois crimes.

O corpo de Raul foi removido para exames na sede do Itep. Com mais este caso, Mossoró chega a 52 crimes de homicídios no ano de 2024.