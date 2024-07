Polícia prende homem por abuso sexual contra uma cadela em Almino Afonso . A prisão aconteceu nesta quarta-feira (3), em um sítio, na zona rural do município. Contra o suspeito, identificado apenas como Francisco, de 33 anos, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca de Almino Afonso. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, o crime aconteceu no dia 16 de maio e foi testemunhado por uma vizinha, que acionou as autoridades policiais. O homem também teria praticado o mesmo crime há cerca de 5 meses, contra outro animal, que acabou não resistindo aos ferimentos.

Um homem de 33 anos, identificado apenas como Francisco, foi preso nesta quarta-feira (3) por abusar sexualmente de uma cadela. A prisão aconteceu em um sítio, na zona rural de Almino Afonso. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca do município.

De acordo com o delegado Matheus Ramalho, o crime aconteceu no dia 16 de maio e foi testemunhado por uma vizinha, que acionou as autoridades policiais.

Ela relatou que quando o autor iniciou o abuso sexual contra a cadela, o animal passou a gritar muito alto, o que a fez sair do interior de sua casa para ver o que estava ocorrendo. Neste momento, avistou o autor praticando o crime.

O homem também teria abusado de outra cadela, há cerca de 5 meses. Neste caso, o animal acabou não resistindo aos ferimentos.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Em caso de condenação, quem comete este tipo de crime pode ser punido com uma pena que varia de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal (caso seja o tutor). Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.