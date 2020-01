Araponga é preso com 18 kg de maconha e 5 kg de cocaína em Mossoró

Os agentes da Delegacia de Narcóticos de Mossoró prenderam no final da manhã desta segunda-feira, 14, o traficante Antônio Newton Queiroz da Costa, conhecido por Araponga, no bairro Costa e Silva, zona leste da cidade.

Com o traficante, os agentes apreenderam 18 quilos de maconha e pelo menos 5 quilos de cocaína. Também, em menor volume, havia crack, balança de precisão e munições de vários calibres.

A investigação, segundo o delegado Antônio Teixeira Junior, demorou cerca de dois meses. Os policiais mapearam toda a movimentação do traficante, para ter certeza da prática ilícita.

Com base no que foi apreendido e no que foi investigado, o delegado Antônio Teixeira Junior autuou o suspeito pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo.

Como se trata de um crime que não cabe fiança, o suspeito foi encaminhado para aguardar julgamento na Cadeia Pública de Mossoró, que está sob os cuidados do agente penitenciário José Fernandes.