Ex-prefeito de Rafael Fernandes morre de câncer aos 68 anos

Reprodução/Blog do JP

Morreu nesta quinta-feira (14) o ex-prefeito e ex-vereador da cidade de Rafael Fernandes, José de Nicodemo Ferreira. Ele tinha 68 anos. Faleceu a dez dias do seu aniversário, que seria no dia 24 deste mês.

O político deixa dez filhos, 13 netos, genros e noras. Entre os seus filhos está o também ex-prefeito de Rafael Fernandes, José de Nicodemo Ferreira Júnior, Nicó Júnior.

Há nove anos, Nicodemo lutava, contra um câncer no intestino e, de forma surpreendente, conseguia conciliar o seu tratamento de saúde com a sua vida política.

A família divulgou que o velório acontece em sua residência e o sepultamento será nesta sexta-feira (15), às 7h, no cemitério público de Rafael Fernandes.

Com informações do Blog do JP