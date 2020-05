[OPINIAO] Allyson Bezerra: de desacreditado a ameaça ao maior grupo político de Mossoró

Por Thaisa Galvão

Por que o deputado Allyson Bezerra (SDD) se destaca na pesquisa do instituto Seta, com vistas às eleições do próximo ano em Mossoró?

Só há uma justificativa.

O eleitorado procura uma novidade.

E a novidade não é Rosalba, não são os empresários Tião Couto e Jorge do Rosário, não é Gutemberg.

Todos já são conhecidos.

Também não parece ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Dr Daniel, que pelo menos até agora não caiu nas graças.

Poderia ser até a deputada Isolda Dantas, mas ela é novidade na Assembleia Legislativa, porém, com histórico de vereadora em Mossoró.

Allyson é a novidade escolhida até agora para a disputa.

É com ele que Rosalba vai travando a disputa de pré-campanha.

É para ele que a prefeita de Mossoró tem que começar a olhar.

Com os olhos de quem enxerga sim, uma ameaça.

Nunca com os olhos que na campanha passada sequer conseguiam enxergar o “sem chance alguma” Allyson Bezerra.

“Quem danado é Allyson Bezerra?” – era o que mais se ouvia em Mossoró.

O deputado eleito não foi acreditado nem mesmo pelo seu partido, o Solidariedade, que via nele uma expectativa de futuro, mas não o colocava na lista de possíveis eleitos, que tinha nomes como Tarcísio Ribeiro, Fernando Bezerra e Klaus Araújo.

Allysson…era apenas um sonhador que poderia puxar alguns votinhos para ajudar a eleger um desses três.

Para o grupo de Rosalba, todo cuidado com Allyson Bezerra ainda será pouco.