Vereadores de Mossoró participam de marcha nacional em Brasília

A Câmara Municipal de Mossoró estará representada, na Marcha dos Vereadores 2019, de terça-feira (23) a sexta-feira (26), em Brasília (DF), pelos vereadores Izabel Montenegro, Raério, Petras, Ricardo de Dodoca, Manoel Bezerra, Flávio Tácito, Emilio Ferreira e Tony Cabelos.

Organizada pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), o evento terá pauta relevante (programação completa: www.uvbbrasil.com.br). Terça-feira, o destaque é o Lançamento da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento dos Legislativos Municipais.

Quarta-Feira, dia da abertura oficial, haverá palestra do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e painéis sobre Transparência no Poder Legislativo; reunião do Fórum dos Presidentes das Entidades Estaduais de Vereadores; Eleições de 2020 e a Reforma Política, entre outros.

Pacto federativo

Quinta-feira, destacam-se o lançamento da XIX Marcha do Vereadores e Vereadoras 2020, debates sobre “Por um Novo Pacto Federativo”; manifestação de congressistas federais; Interlegis e a Modernização do Legislativo e participação feminina na política.

No encerramento, sexta-feira, haverá atividades na Praça das Bandeiras, Congresso Nacional, e entrega dos certificados, condicionada à frequência de 75% em palestras do evento, que reunirá vereadores de todo o Brasil, que soma 57.941 parlamentares municipais.

“Além de troca de experiência com colegas de diversas regiões, também participaremos de reuniões com a bancada federal do Rio Grande do Norte e audiências em órgãos da União, para apresentar pleitos de Mossoró”, informa a presidente da Câmara, Izabel Montenegro.